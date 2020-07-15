В ДТП с двумя иномарками в Тосненском районе пострадал молодой человек

В ДТП с двумя иномарками в Тосненском районе пострадал молодой человек
Машины не смогли поделить трассу Московского шоссе. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Одна из машин перевернулась.

Авария случилась на Московском шоссе. Участниками дорожного инцидента стали автомобили марок Ford Focus и ISUZU. Как сообщил портал 78.ru со ссылкой ссылаясь на экстренные службы, в результате столкновения Ford вылетел на пешеходный переход и перевернулся, второй участник инцидента стоял рядом.

В аварии пострадал молодой человек, его госпитализировали в ближайшее медучреждение с черепно-мозговой травмой. В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил светофор на Гражданском проспекте. Есть ли пострадавшие — неизвестно. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства происшествия.

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