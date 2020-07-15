В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей

По всей видимости, мужчина изначально планировал, что огонь уничтожит лишь Volkswagen Tiguan, стоящий на улице Ушинского, в Калининском районе, но задело и рядом стоящий Hyundai Solaris. Происшествие произошло еще 4 мая. В общей сложности, поджог нанес ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей.

Все это время правоохранительные органы вели розыскные работы. Поиск завершился успешно во вторник, 14 июля. Полиция и Росгвардия задержали подозреваемого 41-летнего мужчину. Выяснилось, что он и ранее привлекался к ответственности за различные преступления и находился в тюрьме, откуда вышел в 2015 году.

Найти подозреваемого удалось благодаря описанию очевидцев и камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется, зачем было совершенно данное деяние, и имелись ли у мужчины соучастники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе.