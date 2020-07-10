Полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга в ночь на 9 июля задержали троих подозреваемых в поджоге четырех иномарок на Кондратьевском проспекте.

Предполагаемых злоумышленников задержали на Конной улице. Ими оказались безработные мужчины 32, 52 и 67 лет, двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Полицейские установили, что участники преступной группы вместе приехали к месту парковки своих «жертв», а затем один из них облил неизвестной жидкостью «Мерседес» и поджег его. Затем огонь перекинулся на три соседних автомобиля.