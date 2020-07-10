Полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе

Полиция раскрыла поджог иномарок в Калининском районе
В ночь на 9 июля на улице Конной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Калининского района при содействии бойцов СОБР Росгвардии задержали трех граждан по подозрению в данном преступлении. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга в ночь на 9 июля задержали троих подозреваемых в поджоге четырех иномарок на Кондратьевском проспекте.

Предполагаемых злоумышленников задержали на Конной улице. Ими оказались безработные мужчины 32, 52 и 67 лет, двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Полицейские установили, что участники преступной группы вместе приехали к месту парковки своих «жертв», а затем один из них облил неизвестной жидкостью «Мерседес» и поджег его. Затем огонь перекинулся на три соседних автомобиля.

Причины и мотивы противоправных действий пока что остаются неизвестными. Поджигателя задержали, двое его приятелей опрашиваются в качестве свидетелей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности происшествия возле дома №68 по Кондратьевскому проспекту.

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