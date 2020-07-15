Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 15 июля в Петербурге

Уже сегодня, 15 июля, состоится футбольная игра в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

На «Газпром Арене» встретятся игроки петербургской команды «Зенит» и игроки «Оренбурга» из одноименного города. Матч начнется в 20:30. Телетрансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». Комментировать игру для зрителей будут Роман Трушечкин и Александр Неценко. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта сине-бело-голубых.

Команда Северной столицы выйдет на поле в лазурной форме, а их вратарь в черной. Гости сыграют в белой форме, голкипер команды выступит в зеленой.

Ожидается, что матч посетят 6,5 тысяч зрителей.

Напомним, «Зенит» досрочно стал победителем РПЛ, обыграв «Краснодар» еще в 26-м туре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведение матча «Зенит» — «Оренбург» ограничит движение транспорта.