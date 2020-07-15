Очередное заседание по делу экс-доцента Олега Соколова состоится 27 июля

Сегодня, 15 июля, прошло судебное заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Дальнейшее разбирательство было перенесено на неделю, на 27 июля. При этом, сторона защиты настаивала на дате 3 августа, чтобы более тщательно подготовиться к процессу и изучить вещественные доказательства, но суд этот аргумент не учел. Таким образом, заседание пройдет в 12:00, 27 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Сегодня в суде были заслушали показания следователей, которые работали с данным делом, соседей Соколова и научного руководителя погибшей девушки. Во время дачи характеристики историку, его коллега заявил, что Соколов очень сильно вдохновлялся эпохой Бонапарта и считал, что он похож на французского полководца.
Напомним, убийство Анастасии Ещенко произошло еще в ноябре 2019 года. Известно, что аспирантка находилась с Соколовым в любовных отношениях. Самого историка задержали на набережной реки Мойки с отрубленными человеческими руками в сумке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллега Соколова рассказал, как он вел себя после убийства Ещенко.