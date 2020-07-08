Коллега Соколова рассказал, как он вел себя после убийства Ещенко

В Петербурге продолжается суд над экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Стало известно, что вечером после смерти девушки историк принимал гостей.

О том, как вел себя Соколов после убийства Ещенко, в суде рассказал доцент кафедры истории войн и военного искусства Военно-морской академии имени Кузнецова Олег Вербовой.

«Я не писатель. Могу описать [состояние Соколова — прим. ред.]только одной фразой: Вид был усталый. Я подумал, Олег Валерьевич читает лекции по вечерам», — рассказал Вербовой в суде.

В тот вечер, по словам Вербового, дверь в квартиру ему открыл сам Соколов. Коллеги пили коньяк и ели красную икру. Кроме усталости ничего обычного в поведении историка Вербовой не заметил.

Следующее судебное заседание по делу Олега Соколова состоится 13 июля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Следствие полагает, что Соколов застрелил Ещенко из самодельного обреза, а после расчленил её тело.