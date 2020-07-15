Историк Соколов рассказал, кто мог спровоцировать его на совершение убийства Ещенко

Историк Соколов рассказал, кто мог спровоцировать его на совершение убийства Ещенко
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве свой возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко на очередном заседании суда, которое прошло сегодня, 15 июля, рассказал о продолжительной травле, которая подорвала его психоэмоциональное состояние.

Историк сообщил, что долгое время получал угрозы от «преступной группы Понасенкова». По его словам, ему регулярно поступали различные сообщения от неизвестных лиц. Также, некто расписывал его парадную, а почту Анастасии Ещенко и вовсе взламывали. Соколов отметил, что злопыхатели намеренно портили жизнь ему и его возлюбленной. И, что именно эти факторы могли стать причиной «всех этих страшных событий». Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции заседания.

Напомним, между публицистом Евгением Понасенковым и Олегом Соколовым действительно происходила вражда. Поводом стали нелестные комментарии о работах друг друга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное заседание по делу экс-доцента Олега Соколова состоится 27 июля.

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