В Петербурге начался матч «Зенит» — «Оренбург»

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Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

Стартовый свисток раздался в 20:30 по-петербургскому времени.

На стадионе «Газпром Арена» в настоящий момент, в рамках 29-тура Российской Премьер-лиги, проходит игра между петербургской командой и командой из Оренбурга.

Счет был открыт уже на 2 минуте. Гол в свои же ворота отправил защитник «Оренбурга» Андрей Малых.

Ворота сине-бело-голубых сегодня защищает Александр Васютин. Напомним, голкипер Андрей Лунев получил травму в выездном матче с «Ахматом». Существует вероятность, что выйти на поле он сможет уже только в следующем сезоне.

Чемпионство «Зенит» обеспечил себе уже в 26 туре РПЛ, обыграв «Краснодар».

Трансляцию для зрителей ведет телеканал «Матч ТВ». Комментаторами сегодня выступают Роман Трушечкин и Александр Неценко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведение матча «Зенит» — «Оренбург» ограничит движение транспорта.

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