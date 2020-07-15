Понасенков уверяет, что это не он травил Соколова, а историк – его

Оппонент обвиняемого в убийстве прокомментировал слова старого знакомого.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем публицист Евгений Понасенков рассказал 78.ru. Он, комментируя обвинения историка Олега Соколова в травле, заявил, что оппонент хочет «длить эту агонию, этот процесс», поэтому он «ухватился» за известного человека. Понасенков добавил, что не травил Соколова и его покойную возлюбленную, источником агрессии выступал все время именно сам историк.

Напоминаем, что Соколов на судебном заседании, которое состоялось 15 июля, рассказал, что в 2018-м году Понасенков угрожал им. К слову, между старыми знакомыми конфликт начался еще задолго до убийства Ещенко – мужчины спорили из-за профессиональных вопросов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историк Соколов рассказал, кто мог спровоцировать его на совершение убийства Ещенко.