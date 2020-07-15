Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Известная стриминговая американская площадка, реализующая свой собственный контент, решила раскрыть карты.

Если раньше информация о просмотрах каждой картины скрывалась, то сейчас данные были обнародованы. Таким образом и удалось составить топ самых популярных кинокартин от Netflix. Об этом сообщает Bloomberg.

На первом месте расположился «Тайлер Рейк: Операция по спасению». За месяц после премьеры с картиной ознакомилось 99 миллионов зрителей.

Второе место с 89 миллионами просмотров занял триллер «Птичий короб». Такое количество набралось тоже за месяц.

На последнем месте лидирующей тройки находится детектив с элементами криминала под названием «Правосудие Спенсера» — 85 миллионов просмотров за месяц.

В первую пятерку попали также боевик «Призрачная шестерка» и комедия «Загадочное убийство».

Стоит отметить, что все топовые фильмы вышли относительно недавно. Максимум 3 года назад. Большая же из часть и вовсе была выпущена за последний год. Скорее всего, это связано с увеличением аудитории сервиса. К тому же, пандемия коронавирусной инфекции, вынудившая многих людей оставаться дома, способствует просмотру большого количества разнообразного контента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix показал трейлер «Проклятой» по истории Короля Артура.