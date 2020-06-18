Netflix показал трейлер «Проклятой» по истории Короля Артура

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Проклятая». Проект рассказывает о Владычице озера Нимуэ и является переосмыслением истории Короля Артура.

Сюжет «Проклятой» основан на романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера. В центре событий — девочка-подросток Нимуэ, которой предстоит стать могущественной Владычицей озера. После смерти матери она знакомится с молодым наемником Артуром, которые ищет загадочного Мерлина.

Главную роль в сериале исполнила Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему» и фильму «Достать ножи». Компанию ей составили Себастьян Арместо и Шалом Брюн-Фрэнклин.

Премьера «Проклятой» состоится на Netflix 17 июля. Первый сезон включает десять эпизодов, все они выйдут в один день.

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