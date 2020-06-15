Стали известны подробности второго сезона «Ведьмака»

Второй сезон фантастического сериала «Ведьмак» выйдет в следующем году.

Как рассказала создатель сериала Лорен Хиссрич, в продолжении все персонажи окажутся на одной временной шкале. Она также добавила, что это позволит создателям сериала «играть» со временем.

Издание The Wrap сообщило, что Хиссрич и в первом сезоне сомневалась в необходимости скачков во времени, но во втором — их убрали, так как главные герои встретились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt Red приступит к работе над новой игрой в серии по миру «Ведьмака» (The Witcher).