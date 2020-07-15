Белоруссия отменила обязательный карантин для россиян

Две недели сидеть дома больше не нужно. Фото: pixabay.com

Две недели сидеть дома больше не нужно. Фото: pixabay.com

В республике больше не считают, что в России неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

Сегодня, 15 июля, Министерство здравоохранения Белоруссии опубликовало на своем сайте сообщение, в котором было уточнено, что жители России, приезжающие на территорию Белоруссии, могут больше не соблюдать ранее обязательную 14-дневную самоизоляцию.

В итоге, РФ вошла в список из более чем 60 различных стран, гражданам которых не нужно по приезде в республику садиться на карантин.

До этого в Белоруссии действовала обязательная самоизоляция для тех лиц, которые приезжали из стран, где имеются случаи инфицирования COVID-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Белоруссия готовятся к возобновлению транспортного сообщения. Решение будет принято в ближайшее время. Оно зависит от эпидемиологической обстановки в обеих странах.