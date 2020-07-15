Замглавы «Почты России» отправили под домашний арест

Замглавы &#171;Почты России&#187; отправили под домашний арест
Ущерб от действий оценивают в 67 млн рублей. Фото: https://pixabay.com 

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Заместитель гендиректора по информационным технологиям «Почты России» Сергей Емельченко отправится под домашний арест до 13 сентября из-за обвинений в превышении должностных полномочий. Такое решение принял Чертановский суд Москвы. Подозреваемый заявил, что свою вину не признает и добавил, что не собирается контактировать с другими фигурантами дела. Адвокаты предложили внести залог в размере пяти миллионов рублей.

Емельченко обвиняется в том, что он якобы подписал дополнительное соглашение к договору, не согласовав это с Минкомсвязи России. В результате организации был причинен ущерб в сумме 67 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защита обжаловала арест губернатора Фургала.

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