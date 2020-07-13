Защита обжаловала арест губернатора Фургала

Защита подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», — приводит ТАСС слова адвоката Бориса Кожемякина.

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля и этапирован в Москву. Следствие полагает, что он причастен к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хабаровске прошли несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. МВД полагает, что участие в протестах приняли от 10 до 12 тыс. человек.