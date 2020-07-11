Полиция назвала организаторов митингов в поддержку Фургала

Полиция назвала организаторов митингов в поддержку Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

МВД России назвало «команду С.И. Фургала» организаторами несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Участие в митингах приняли от 10 до 12 тыс. человек, сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

Правительство Хабаровского края причастность к акциям опровергла. Как отметила председатель регионального комитета по информационной политике Анна Губина, многие восприняли формулировку «команда С.И. Фургала» как правительство Хабаровского края, что является недостоверной информацией.

«Официально заявляю, что правительство края и комитет, возглавляемый мной, не являются организаторами каких бы то ни было протестных мероприятий», — приводит слова Губиной ТАСС.

Информация о причастности «команды С.И. Фургала» к несогласованным мероприятиям с сайта МВД позже была удалена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в покушении на убийство и организации убийств.

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