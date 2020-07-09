Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в покушении на убийство и организации убийств.

«Фургал допрошен в качестве обвиняемого», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Сергей Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Преступления были совершены организованной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля и этапирован в Москву. Решение об отставке Фургала с поста губернатора, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не принято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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