Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в покушении на убийство и организации убийств.

«Фургал допрошен в качестве обвиняемого», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Сергей Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Преступления были совершены организованной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Сергей Фургал был задержан ночью 9 июля и этапирован в Москву. Решение об отставке Фургала с поста губернатора, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока не принято.