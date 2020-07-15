«Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1

Сразу два гола удалось забить Азмуну.

Встреча двух клубов состоялась сегодня, 15 июля, в рамках РПЛ на «Газпром Арене». Счет удалось открыть «Зениту» на второй же минуте – автором гола стал Малых, защитник «Оренбурга». На 32-й минуте команде удалось сравнять счет, но «сине-бело-голубые» не собирались довольствовать таким результатом. Сразу два гола забил Азмун – на 61-й и 78-й минутах. Увеличить разрыв смог Артем Дзюба на 90-й минуте матча. Таким образом, чемпионы вновь доказали свое превосходство и завершили игру со счетом 4:1.

«Оренбург» в результате набрал 24 очка и замыкает турнирную таблицу, лишившись возможности сохранить место в элитном дивизионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит».