«Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1

&#171;Зенит&#187; разгромил &#171;Оренбург&#187; со счетом 4:1
Матч завершился победой "Зенита". Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Сразу два гола удалось забить Азмуну.

Встреча двух клубов состоялась сегодня, 15 июля, в рамках РПЛ на «Газпром Арене». Счет удалось открыть «Зениту» на второй же минуте – автором гола стал Малых, защитник «Оренбурга». На 32-й минуте команде удалось сравнять счет, но «сине-бело-голубые» не собирались довольствовать таким результатом. Сразу два гола забил Азмун – на 61-й и 78-й минутах. Увеличить разрыв смог Артем Дзюба на 90-й минуте матча. Таким образом, чемпионы вновь доказали свое превосходство и завершили игру со счетом 4:1.

«Оренбург» в результате набрал 24 очка и замыкает турнирную таблицу, лишившись возможности сохранить место в элитном дивизионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит».

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