Отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит»

Отец Дениса Черышева отреагировал на слухи о переговорах по переходу в «Зенит»
Денис Черышев. Архив. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В настоящее время полузащитник сборной России является игроком испанского клуба «Валенсия».

Недавно появилась информация, что летом «Валенсия» намерена продать семь своих игроков, и в их числе может быть Денис Черышев. В связи с этим, в некоторых СМИ начали распространять данные, что футболист может быть интересен петербургскому клубу «Зенит». Появлялись даже возможные суммы трансфера.

Развеял слухи отец игрока, Дмитрий Черышев. Он сообщил, что впервые слышит о подобных вещах. По его словам отсутствуют не только переговоры о переходе, но и любые упоминания о такой возможности. Об этом сообщают РИА-новости.

Каких-либо комментариев от самого игрока пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игрок «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит». Действующее соглашение игрока с английской командой заканчивается летом 2021 года.

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