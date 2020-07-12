Игрок «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит»

В команду сине-бело-голубых хорватский футболист Деян Ловрен может прийти как свободный агент.

Актуальный контракт игрока «Ливерпуля» завершается уже летом 2021 года. Существует вероятность, что контракт будет прекращен, и 31-летний игрок начнет играть за петербургскую команду, подписав свой очередной контракт уже с «Зенитом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Ловрен является футболистом «Ливерпуля» с 2014 года. С командой он становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге Чемпионов, а также выигрывал Суперкубок УЕФА. В составе сборной Хорватии игрок стал серебряным призером Чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

В текущем сезоне за английский клуб футболист провел 10 матчей в АПЛ. Ловрен отличился одной результативной передачей, а также получил одну желтую карточку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом».