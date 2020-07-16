Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Они познакомились на проекте «Лед и пламень».

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем ведущая Елена Родина рассказала в шоу «Фигурвью». Она считает, что роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха начался в 2012 году на проекте «Лед и пламень». Родина помнит, как спортсмен выделял среди остальных молодую девушку – тогда артистке не было даже 18 лет. Авербух тогда дал Арзамасовой главную роль в шоу, хотя обычно доверял только профессионалам.

Ведущая уверяет, что парочка могла скрывать свои отношения на протяжении нескольких лет, чтобы сохранить репутацию. Известно, что Авербух недавно развелся и роман с молодой актрисой мог возмутить общественность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом. Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.