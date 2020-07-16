Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия

Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Актриса прокомментировала возмущение поклонников. Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

Они познакомились на проекте «Лед и пламень».

Об этом стало известно 15 июля. Обо всем ведущая Елена Родина рассказала в шоу «Фигурвью». Она считает, что роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха начался в 2012 году на проекте «Лед и пламень». Родина помнит, как спортсмен выделял среди остальных молодую девушку – тогда артистке не было даже 18 лет. Авербух тогда дал Арзамасовой главную роль в шоу, хотя обычно доверял только профессионалам.

Ведущая уверяет, что парочка могла скрывать свои отношения на протяжении нескольких лет, чтобы сохранить репутацию. Известно, что Авербух недавно развелся и роман с молодой актрисой мог возмутить общественность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом. Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Илья Авербух лиза арзамасова роман


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боня рассказала, как попала в аварию в Италии
Авербух мог начать встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Проклова назвала Ефремова «больным человеком»
Прилучный и Карпович теперь живут вместе
Смольников не будет покидать «Зенит» ради турецкого клуба
Третий российский препарат от коронавируса поступил в больницы
Врачей-гинекологов отправили в СИЗО за подозрения в торговле младенцами
Louis Vuitton вмешался в конфликт Рудковской и Дакоты