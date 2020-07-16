Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» могут открыть 27 июля

Торговые центры &#171;Мега Дыбенко&#187; и &#171;Мега Парнас&#187; могут открыть 27 июля
Торговый центр "Мега Дыбенко". Фото: google maps

Торгово-развлекательные центры «Мега» в Ленинградской области могут возобновить работу с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Вопрос об открытии торговых комплексов будет решен на совещании в администрации Ленобласти 21 июля. Участие в нем примут представители торговых комплексов, Роспотребнадзора, администрации Всеволожского района, МЧС и регионального комитета по малому и среднему бизнесу.

Если представители торговых комплексов будут готовы неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора, открыться они могут уже 27 июля. Сейчас на таких условиях работают магазины IKEA.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазины IKEA в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу после карантина. В первый же день перед входом собрались внушительные очереди.

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