Мотоциклист раскурочил иномарку на пересечении дублера Петергофского и Кузнецова

В Петербурге на пересечении дублера Петергофского шоссе и улицы Кузнецова мотоцикл раскурочил автомобиль. На месте сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 16 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водители не смогли определиться, кто должен был проехать перекресток первым. Информация о состоянии участников аварии не приводится.

В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Институтском проспекте автоледи протаранила столб и перевернулась. К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли две машины скорой помощи и спасатели.