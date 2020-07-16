Мотоциклист раскурочил иномарку на пересечении дублера Петергофского и Кузнецова

Мотоциклист раскурочил иномарку на пересечении дублера Петергофского и Кузнецова
У машины сильно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении дублера Петергофского шоссе и улицы Кузнецова мотоцикл раскурочил автомобиль. На месте сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 16 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водители не смогли определиться, кто должен был проехать перекресток первым. Информация о состоянии участников аварии не приводится.

В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Институтском проспекте автоледи протаранила столб и перевернулась. К месту дорожно-транспортного происшествия прибыли две машины скорой помощи и спасатели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пугающий прохожих игрушечным автоматом на Римского-Корсакова пьяница ...
В День ВМФ в Кронштадт можно будет попасть только по пропускам
На дамбе в сторону Кронштадта на ходу рассыпался пассажирский автобус
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
С примесями песка: жители дома на Парашютной пожаловались на грязную воду
Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над сыном
Мотоциклист раскурочил иномарку на пересечении дублера Петергофского и Кузнецова
Дороги Петербурга перекроют из-за матча «Зенита» со ...