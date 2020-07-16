На дамбе в сторону Кронштадта на ходу рассыпался пассажирский автобус

В среду на дамбе в сторону Кронштадта рассыпался автобус. Машины буквально объезжали упавшие детали.

Дорожный инцидент произошел накануне, 15 июля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи с видеорегистратора видно, что сначала транспортное средство оставляет разводы после себя на полосе, а затем начинает оставлять на дороге детали.

Пассажиры покинули автобус. Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист протаранил иномарку на пересечении дублера Петергофского и Кузнецова. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.