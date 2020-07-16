В День ВМФ в Кронштадт можно будет попасть только по пропускам

В День Военно-морского флота, 26 июля, в Кронштадте введут пропускной режим из-за проведения Главного военно-морского парада.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на главу администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, в 2019 году в городе также ввели пропускной режим в День ВМФ из-за парада. Однако, несмотря на ограничения, город посетили 55 тысяч гостей.

По словам Довганюка, 26 июля будет закрыт проезд по КАД в районе КЗС. Ограничения продлятся примерно с 6 утра до 15 часов.

Жители Кронштадта смогут попасть в город, предварительно получив пропуска в районном МФЦ. Городской общественный транспорт продолжит ходит в прежнем режиме.

Глава Кронштадта также отметил, что Роспотребнадзор пока запрещает проводить массовые мероприятия, об ограничениях станет известно ближе к дню празднования.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что Троицкий и Дворцовый мост закроют для транспорта из-за парада ВМФ.