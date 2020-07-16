Розничный бизнес ВТБ в Санкт-Петербурге возглавит Александр Вялков

Начальником управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области назначен Александр Вялков, который ранее возглавлял ВТБ в Приморском крае.

В новой должности Александр Вялков будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного бизнеса ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и укрепление позиций банка на региональном рынке.

По результатам пяти месяцев 2020 года розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 5% и превысил 265,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств составил 556 млрд рублей (+9%).

«Санкт-Петербург и Ленинградская область является стратегически важным регионом для розничного бизнеса ВТБ, он традиционно входит в число лидеров нашей региональной сети. Для нас очень важно сделать здесь сейчас качественный рывок по привлечению новых клиентов, росту продаж наших розничных продуктов, развитию сети отделений и продвижению технологических сервисов. Поэтому мы уделили особое внимание выбору нового розничного лидера ВТБ в Северной столице и после тщательного анализа приняли решение о назначении на эту должность Александра Вялкова. Он долгое время работает в Группе ВТБ, обладает всеми необходимыми знаниями и опытом развития бизнеса в одном из крупнейших регионов России, которые сможет с успехом использовать в решении новых задач», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.