Песков: перекрывать улицы на акциях в Москве и Петербурге незаконно

Песков: перекрывать улицы на акциях в Москве и Петербурге незаконно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Перекрывать улицы во время акций протеста противозаконно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги, прошедшие в Москве, Петербурге и Хабаровске.

«Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно», — передает его слова РБК.

Комментировать задержания в Москве Песков отказался, сославшись на то, что ответить на данные вопросы могут только правоохранительные органы.

В Москве и Петербурге вечером 15 июля прошли несогласованные акции против поправок к Конституции. В столице, по данным МВД, задержали более 130 человек, в том числе 12 детей.

Акции в Хабаровске были связаны с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что акция против поправок к Конституции в Петербурге длилась более четырех часов.

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