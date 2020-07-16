Противники поправок в Конституцию выстроились в очередь на Невском

чередь из желающих поставить свою подпись на пике растянулась по Невскому проспекту. Фото: Pixabay

чередь из желающих поставить свою подпись на пике растянулась по Невскому проспекту. Фото: Pixabay

В Петербурге пытаются собрать сторонников и взять подписи для коллективного иска об отмене поправок в Конституцию РФ. Горожане выстроились в очередь в центре города.

Накануне вечером, 15 июля, сотни людей снимали происходящее на мобильные телефоны. За порядком следили сотрудники правоохранительных органов, однако задержать никого не пытались.

В какой-то момент протестующие решили встать в очередь на подпись. Колона растянулась по Невскому проспекту до реки Фонтанки. Среди желающих преобладали пожилые люди.

Мероприятие в центре города на Неве продлилось более четырех часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 77,9 % избирателей поддержали изменения в основной закон страны, против высказались 21,27 %. Явка на голосовании по поправкам составила 74,74%.