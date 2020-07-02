За поправки в Конституцию в Петербурге проголосовали 2,2 млн человек

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Внесение изменений в основной закон страны поддержали 2 млн 241 тыс. 963 человека.

Таким образом, поправки поддержали 77,66% проголосовавших. Против высказались 21,63% или 624 тыс. 517 человек.

Явка на голосовании по поправкам составила 74,74%. Более 20 тыс. бюллетеней признаны ГИК недействительными. Так, по словам Эллы Памфиловой, в расчет не берутся бюллетени с избирательного участка №1836.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Растянуть его на неделю было решено в связи с пандемией коронавируса для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию на участках и не допустить скопления людей.

Официальные итоги голосования планируется подвести 3 июля.