Выявлены пять самых опасных по коронавирусу районов Петербурга

В Петербурге раскрыты последние данные за июнь по числу случаев заражения COVID-19 в районах города. Данные опубликованы межведомственной рабочей группой.

Так, районами-лидерами по числу случаев заражения коронавирусом стали Приморский (2669 случаев заражения COVID-19), Невский (2726), Красносельский (1573), Кировский (1023) и Адмиралтейский (543).

Следом идут Выборгский, Пушкинский, Колпинский, Фрунзенский и Калининский районы Северной столицы.

Меньше всего инфицированных в Кронштадтском районе — там заболело всего 312 человек, сообщает АБН.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что от коронавируса в Петербурге умерли 9 мужчин и 13 женщин. Течение COVID-19 усложнили хронические заболевания. Умершие страдали от кардиосклероза, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.