От коронавируса в Петербурге умерли 9 мужчин и 13 женщин

В Петербурге 16 июля подтвердили 22 смерти от коронавируса нового типа. Жертвами инфекции стали девять мужчин в возрасте от 60 до 87 лет и тринадцать женщин в возрасте от 69 до 92 лет.

Установлено, что к смерти пациентов привела двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Течение COVID-19 усложнили хронические заболевания. Умершие страдали от кардиосклероза, атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

С начала пандемии в Петербурге скончались 1 тыс. 698 заболевших. Заразились свыше 28 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зарегистрировали 167 смертей от коронавируса. Летальные случаи подтверждены в Москве, Петербурге, Красноярском крае, Московской области и в других регионах.