От коронавируса в Петербурге скончались еще 22 человека

В Петербурге 16 июля подтвердили 22 смерти от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 698 человек.

За последние сутки выявлено 256 случаев заражения, всего заболели 28 тыс. 662 человека. Выздоровели за весь период 21 тыс. 895 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В России подтверждено 167 новых летальных случаев. В Москве от коронавируса скончались 24 человека, в Петербурге — 22, в Красноярском крае — 16, в Московской области — 11, в Нижегородской области и Камчатском крае — по 6, в Тульской и Новгородской областях — по 5.

С начала пандемии от коронавируса в России умерли 11 тыс. 937 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки 14 тыс. 581 человек прошел обследование на наличие коронавируса нового типа