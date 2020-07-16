17 июля в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

17 июля в Ленобласти пройдут кратковременные дожди
Местами по региону пройдут дожди. Фото: pixabay

В пятницу, 17 июля, синоптики обещают переменную облачность в Ленинградской области. В целом будет тепло и влажно.

Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ленобласти. Грядущей ночью столбики термометров опустятся до значений +8…+13 градусов. Несмотря на похолодание в темное время суток, днем погода за окном разгуляется до +19…+24 градусов.

Местами по региону пройдут дожди, преимущественно их ждут на востоке 47 региона.

Завтра ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что россиян ждет жара во второй половине лета. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют жаркую погоду во второй половине лета, однако тепло распространится не по всей стране.

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