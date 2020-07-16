Россиян ждет жара во второй половине лета

Лето 2020 года в целом порадует российских граждан теплой и даже жаркой погодой. Фото:Baltphoto

Лето 2020 года в целом порадует российских граждан теплой и даже жаркой погодой. Фото:Baltphoto

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют жаркую погоду во второй половине лета, однако тепло распространится не по всей стране. В разных российских регионах погода будет меняться.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вторая половина лета 2020 года в целом порадует российских граждан теплой и даже жаркой погодой, однако погода в регионах будет неоднородна.

Напомним, главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил жителей Северной столицы, что в конце месяца в город вернется жара. По его словам, в третьей декаде июля температура воздуха днем будет выше +26 градусов.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что до конца июля Петербург будет находиться во власти циклонов, температура будет держаться в районе 20 градусов.