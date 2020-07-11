Колесов обещает жаркую сухую погоду в конце июля

Дожди и грозы в Петербурге завершатся ближе к третьей декаде июля. В конце месяца ожидаются сухие и жаркие дни, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«На третью декаду надеемся, что она будет и теплее, и должен какой-то период сухой быть», — приводит его слова ТАСС.

До этого момента Петербург останется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидаются дожди, ливни и грозы, возможен град. Пока город находится во власти циклонов, температура будет держаться в районе 20 градусов, подчеркнул Колесов.

Во второй половине июля воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, в редкие дни — до 30 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 11 июля закрыли парки, сады и скверы. Причиной этого стало ухудшение погодных условий. В городе обещают ливни, грозы и сильные ветра с порывами до 20-24 м/с.