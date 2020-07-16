Петербуржец выстрелил в друга из «травмата» на проспекте Маршала Жукова

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошел конфликт со стрельбой, который закончился госпитализацией для пострадавшего и задержанием для стрелка.

Об этом сообщили в главке МВД по Петербургу. Все произошло около 15:30 у дома №41 по проспекту Маршала Жукова. Очевидцы конфликта между двумя мужчинами позвонили в полицию. Уже на месте происшествия стражи порядка установили, что знакомые поссорились на бытовой почве. Решить конфликт на словах не удалось — один из них достал травматическое оружие и выстрелил в оппонента.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Стрелок же был задержан на месте происшествия и был доставлен в отдел полиции.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове пьянчуги перепугали всех стрельбой.