На Васильевском острове пьянчуги перепугали всех стрельбой

Мужчины таким образом развлекались. В итоге их задержали.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось 13 июля на Большом проспекте в Василеостровском районе. Там компания, состоящая из четверых мужчин, выпивала в одном из дворов. В какой-то момент они начали стрелять, тем самым испугав местных жителей. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали хулиганов – мужчин в возрасте от 30 до 36 лет. Самый старший из них признал, что стрелял вверх дважды из травматического пистолета.

Полицейские пока не решили, возбуждать ли уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в квартире на Маршала Тухачевского нашли пистолет XIX века. Экспертиза установила, что пистолет относится к 1897 году выпуска и пригоден для стрельбы. В квартире также обнаружено 17 патронов.