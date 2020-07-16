Пожилая велосипедистка выжила после ДТП с грузовиком

Пожилая велосипедистка выжила после ДТП с грузовиком
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на площади Бехтерева пожилая петербурженка попала под колеса грузовика, когда пересекала пешеходный переход на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все произошло днем в четверг, 16 июля, в Невском районе Петербурга. На площади Бехтерева под грузовик попала 70-летняя велосипедистка. Ее затянуло под прицеп, потерпевшая получила травмы средней степени тяжести.

Сейчас полиция проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах дорожной аварии.

Стоит отметить, что очевидцы произошедшего рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что пенсионерка ехала на красный свет. Водители предупреждали ее сигналами, однако она продолжила свой путь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на дамбе в сторону Кронштадта на ходу рассыпался пассажирский автобус.

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