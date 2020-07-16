Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Киану Ривз может сняться в сиквеле &#171;Константина&#187;
Киану Ривз сыграл главную роль в фильме "Константин: Повелитель тьмы"

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.

Как сообщает Slash Film, Лоуренс рассказал, что продолжение «Константина» получится снять с согласия студии Warner Bros. По мнению режиссера, Киану Ривз согласится вернуться к главной роли Константина — недавно с актером велись переговоры и он был не против принять участие в проекте.

Лоуренс заявляет, что первый фильм, который вышел на большие экраны в 2005 году, имел ошеломительный успех. Он добавил, что создатели хотят сделать сиквел более жестким, с рейтингом R.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов. Если раньше информация о просмотрах каждой картины скрывалась, то сейчас данные были обнародованы. Таким образом и удалось составить топ самых популярных кинокартин от Netflix. Об этом сообщает Bloomberg.

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