В Ленобласти автомобиль улетел в кювет врезался в дерево

В Ленобласти автомобиль улетел в кювет врезался в дерево
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало трое человек.

Авария произошла в четверг, 16 июля. Машина Renault двигалась по автомобильной дороге «Зуево — Новая Ладога». При непонятном стечении обстоятельств водитель потерял управление и улетел в кювет, врезавшись при этом в дерево. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что травмы получил 39-летний водитель и два его пассажира. Характер их повреждений и степень тяжести не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту ДТП. Устанавливаются возможные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая велосипедистка выжила после ДТП с грузовиком. В результате авария 70-летняя женщина была отправлена в больницу с травмами средней тяжести.

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