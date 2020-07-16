Депутат ЗакСа обратился к властям к Петербурга с просьбой продлить работу общественных туалетов

Сегодня в Петербурге работает около 1000 общественных туалетов -- 701 из них принадлежит Водоканалу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня в Петербурге работает около 1000 общественных туалетов -- 701 из них принадлежит Водоканалу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Удовлетворять свои биологические потребности петербуржцы порой идут в неположенные для этого места.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев решил обратиться вице-губернатору Николаю Бондаренко. Член парламента считает, что время работы городских общественных туалетов необходимо продлить в историческом центре до 3 часов ночи.

Помимо этого, Цивилев предложил установить передвижные туалеты вдоль набережных от Вознесенского до Троицкого моста. Их работа должна быть обеспечена круглосуточно. Об этом депутат сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Многие люди, из-за отсутствия возможности полноценно справить нужду в приспособленном для этого месте, идут в ближайшие парки, скверы, дворы и парадные. В итоге, потом можно наблюдать грязь и чувствовать неприятный запах.

Депутат считает, что общественных туалетов в городе слишком мало. Особенно сейчас. Ведь большая часть из них сейчас не работает, так как закрыты многие заведения общепита и торговые центры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы предложили установить туалеты на ЗСД после ожидания в часовых пробках.