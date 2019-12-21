Петербуржцы предложили установить туалеты на ЗСД после ожидания в часовых пробках

Водители стояли в пробке больше часа. Фото: vk.com/spb_today

Водители стояли в пробке больше часа. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты, застрявшие в мертвой пробке на ЗСД накануне вечером, 20 декабря, предложили установить на трассе туалеты.

Петербуржцам были вынуждены стоять на скоростной магистрали больше часа. Большая пробка собралась ближе к полуночи, на участке стояли все, включая машину спасателей МЧС.

Водители делились фотографиями и видеозаписями с пробкой в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об огромной пробке на ЗСД из-за дорожно-транспортного происшествия. Автомобилисты жаловались, что вынуждены платить за ожидание в пробках.