Петербуржцы предложили установить туалеты на ЗСД после ожидания в часовых пробках

Петербуржцы предложили установить туалеты на ЗСД после ожидания в часовых пробках
Водители стояли в пробке больше часа. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты, застрявшие в мертвой пробке на ЗСД накануне вечером, 20 декабря, предложили установить на трассе туалеты.

Петербуржцам были вынуждены стоять на скоростной магистрали больше часа. Большая пробка собралась ближе к полуночи, на участке стояли все, включая машину спасателей МЧС.

Водители делились фотографиями и видеозаписями с пробкой в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об огромной пробке на ЗСД из-за дорожно-транспортного происшествия. Автомобилисты жаловались, что вынуждены платить за ожидание в пробках.

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Петербуржцы предложили установить туалеты на ЗСД после ожидания в часовых пробках
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