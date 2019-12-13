НА ЗСД образовалась огромная проба из-за аварии

НА ЗСД образовалась огромная проба из-за аварии
Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Автомобилисты шутят, что платят за стояние в очереди.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях. Они отмечают, что пробка образовалась на ЗСД в сторону Краснопутиловской. Люди уверены, что причиной затора стала авария – столкнулись как минимум два автомобиля – они побились на третьей и четвертой полосах. На месте работают сотрудники спецслужб, подробности ДТП пока не разглашаются.

Водители заметно нервничают, так как не могут добраться до места назначения. Они пишут, что им приходится платить за то, чтобы почти не двигаться по дороге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Литейном проспекте спровоцировало пробку. Как сообщили очевидцы, таксист решил совершить разворот и не уступил дорогу водителю, в результате чего произошло ДТП.

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НА ЗСД образовалась огромная проба из-за аварии
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