Бывшие женщины Джонни Деппа вступились за него в суде

Лондонский суд в настоящее время разбирается с иском актера Джонни Деппа к таблоиду Sun, еще в 2018 опубликовавшему материал, в котором утверждалось, что актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Актриса пытается убедить всех в том, что Депп издевался над ней и поднимал руку в 2016 году, находясь под воздействием зависимостей от алкоголя и наркотиков. Актер при этом все обвинения отрицает.

Подтвердить порядочность мужчины вызвались две его больших любви — актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Они отправили письменные заявления в суд.

Райдер в своем обращении вспомнила года, когда была помолвлена с Деппом. Она поделилась тем, что никогда не видела, чтобы он проявлял агрессивность. Актриса может охарактеризовать своего бывшего исключительно как хорошего, любящего и заботливого человека.

Высказалась и бывшая жена актера, Ванесса Паради. Она то действительно лучше всех знает своего бывшего мужа — они знакомы целых 25 лет. В обращении она рассказала о 14-летней совместной жизни и их двух детях. Паради назвала Деппа прекрасным человеком и отцом. Отметила актриса и то, что его обожают на съемочных площадках за его характер и доброту. Склонности к насилию Паради также не отметила. Обвинения Херд и вовсе для нее являются чем-то шокирующим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джонни Депп рассказал о фекалиях, которые подбрасывала в постель Эмбер Херд.