Джонни Депп рассказал о фекалиях, которые подбрасывала в постель Эмбер Херд

Джонни Депп рассказал о фекалиях, которые подбрасывала в постель Эмбер Херд
Депп отрицает все обвинения. Фото: wikipedia

Актер заявил, что их семейная жизнь была полна неприятных моментов.

Об этом стало известно 8 июля. В Лондоне в суде встретились актеры Джонни Депп и Эмбер Херд. Во время дачи показания, артист заявил, что у его бывшей супруги довольно специфичное чувство юмора. Так, однажды она нагадила в постель и все это преподнесла как шутку. Депп припоминает, что все случилось после вечеринки в честь 30-летия Херд. Он также отметил, что актриса на его возмущения отвечала, что это всего лишь повод посмеяться.

Депп отказывается верить в то, что фекалии принадлежат собакам, так как они не смогли бы запрыгнуть на высокую кровать. После этого инцидента артист и принял решение о разводе.

Напоминаем, что актера обвиняют в том, что он избивал Херд. Он отрицает все слухи и отмечает, что сама экс-супруга не раз вела себя агрессивно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Марго Робби заменит Джонни Деппа в новой версии «Пиратов Карибского моря».

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