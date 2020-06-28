Марго Робби заменит Джонни Деппа в новой версии «Пиратов Карибского моря»

Марго Робби исполнит главную роль в ремейке фильма про пиратов. Фото: кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Марго Робби исполнит главную роль в ремейке фильма про пиратов. Фото: кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Австралийская актриса Марго Робби, известная по ролям в голливудских фильмах, исполнит главную роль в новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря».

Как сообщает The Hollywood Reporter, автором сценария к женской версии фильма станет Кристина Ходсон, которая уже работала с Робби в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Издание пишет, что сюжет и персонажи не будут иметь ничего общего с прошлыми сериями «Пиратов Карибского моря», в которых Джонни Депп играл главную роль Джека Воробья. Отмечается, что ремейк покажет «совершенно оригинальную историю с новыми персонажами».

Стоит отметить, что речь идет не продолжении «Пиратов Карибского моря», который снимает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.

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