Зрители увидят новый аниме-сериал «Шаман Кинг» в 2021 году

Зрители увидят новый аниме-сериал &#171;Шаман Кинг&#187; в 2021 году
Кадр из заставки к сериалу "Шаман Кинг"

Популярный в 2000-х годах аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» переснимут: зрители смогут вспомнить детство уже весной 2021 года.

Как сообщается на сайте нового проекта, новая экранизация комикса выйдет в апреле следующего года. Японские художники заново экранизируют 35 томов манги, но сейчас сюжет сделают более кратким и схожим с оригинальным сюжетом.

Напомним, аниме-сериал из 64 эпизодов выпустили в Японии в 2001 году. Сериал повествует о шамане Йо Асакуре, который имеет способность видеть и общаться с духами. Он и его друзья с помощью духов участвуют в турнире, где проходит борьба за звание сильнейшего шамана. Эта награда позволит управлять всей жизнью на Земле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм. Отмечается, что мультфильм получился детализированным, киностудия постаралась передать все нюансы движений и мимики.

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Зрители увидят новый аниме-сериал «Шаман Кинг» в 2021 году
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