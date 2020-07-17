Мария Кожевникова рассказал, какой ход сценаристов «Универа» она сочла неудачным

Мария Кожевникова рассказал, какой ход сценаристов «Универа» она сочла неудачным
Мария Кожевникова и Виталий Гогунский на съемках. Фото: Instagram актрисы

Актриса Мария Кожевникова прославилась на всю страну сыграв роль Аллы Гришко в нашумевшем сериале про студентов «Универ». Образ обаятельной и легкомысленной блондинки прочло засел в головах зрителей.

Недавно актриса Мария Кожевникова поздравила с днем рождения своего коллегу по проекту Виталия Гогунского. Девушка опубликовала фотографию с актером в Instagram. В поздравлении Кожевникова отметила, что до сих пор считает большой ошибкой, что сценаристы сериала приняли решение о расставании персонажей Аллы и Кузи, а также рассказала, что очень счастлива, что у нее был такой партнер.

Один из комментаторов решил высказать мнение о том, что пара Аллы и Майкла была интереснее. С этим Кожевникова не согласилась.

Сериал «Универ» вышел на канале ТНТ в 2011 году. Позднее было снято его продолжение «Универ. Новая общага», которое транслировалось до 2018 года. В нем многие актеры из старой версии уже не играли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Кожевникова призналась, что набрала лишние килограммы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виталий гогунский мария кожевникова универ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мария Кожевникова рассказал, какой ход сценаристов «Универа» она сочла неудачным
Фронтмен Little Big приобрел Porsche Cayenne
Брэд Питт не смог наладить общение со своим сыном
Гарик Харламов является инициатором развода с Асмус
Муцениеце рассказала о своих переживаниях из-за нового романа Прилучного
Бывшие женщины Джонни Деппа вступились за него в суде
В Испании из-за коронавируса на усыпление отправят 90 тысяч норок
Авария на КАД: машина превратилась в металлолом