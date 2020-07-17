Мария Кожевникова рассказал, какой ход сценаристов «Универа» она сочла неудачным

Актриса Мария Кожевникова прославилась на всю страну сыграв роль Аллы Гришко в нашумевшем сериале про студентов «Универ». Образ обаятельной и легкомысленной блондинки прочло засел в головах зрителей.

Недавно актриса Мария Кожевникова поздравила с днем рождения своего коллегу по проекту Виталия Гогунского. Девушка опубликовала фотографию с актером в Instagram. В поздравлении Кожевникова отметила, что до сих пор считает большой ошибкой, что сценаристы сериала приняли решение о расставании персонажей Аллы и Кузи, а также рассказала, что очень счастлива, что у нее был такой партнер.

Один из комментаторов решил высказать мнение о том, что пара Аллы и Майкла была интереснее. С этим Кожевникова не согласилась.

Сериал «Универ» вышел на канале ТНТ в 2011 году. Позднее было снято его продолжение «Универ. Новая общага», которое транслировалось до 2018 года. В нем многие актеры из старой версии уже не играли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мария Кожевникова призналась, что набрала лишние килограммы.