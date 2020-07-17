В Петербурге подтвердили 244 случая коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 244 случая коронавируса. Всего заразились 28 тыс. 906 человек.

Подтверждено 30 новых смертей от COVID 19. С начал пандемии жертвами инфекции стали 1 тыс. 728 человек.

Выздоровели свыше 22 тыс. пациентов. В активной фазе находятся 5 тыс. 127 случаев заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 17 июля.

В России выявлено более 759 тыс. случаев коронавируса. По числу заболевших лидируют Москва (232 тыс.), Московская область (61 тыс.), Петербург, Нижегородская область (21 тыс.) и Свердловская область (17 тыс.).

С начала пандемии в стране скончались 12 тыс. 123 человека, выздоровели 539 тыс. 373.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге семья умершего от коронавируса медика не получила обещанную выплату.