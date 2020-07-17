Семья умершего от COVID-19 врача из Петербурга не получила обещанные выплаты

Семья умершего от COVID-19 врача из Петербурга не получила обещанные выплаты
Умерший врач работал на а Центральной подстанции Городской станции скорой помощи. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге врача Владимира Маньковича посмертно наградили орденом Пирогова «за вклад в борьбу с коронавирусом». Однако материальной помощи его семья так и не дождалась.

Семьям умерших от коронавируса медиков в Петербурге полагаются выплаты в размере 1 млн. Перед этим комиссия должна подтвердить, что он заразился на работе. После чего семье выдается соответствующий акт. Как пишет «Доктор Питер», семья Маньковича такой документ получила.

Комиссия подтвердила, что Манькович заболел коронавирусом. Однако отказалась признавать, что он заразился на работе, так как в его обязанности не входила непосредственная помощь пациентам с COVID-19. Манькович был старшим врачом Центральной подстанции Городской станции скорой помощи.

«Комиссия не исключает факт инфицирования Маньковича В.С. по пути следования на работу или с работы», — говорится в акте.

Родные умершего врача не сомневаются в том, что он заразился на работе. К концу апреля коронавирус, по данным издания, был диагностирован у каждого третьего сотрудника Центральной подстанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге названы районы с наибольшим число зараженных коронавирусом.

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